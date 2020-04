Pablo Motos reacciona a las críticas por una foto en la puerta de su casa: "¿La intención es hacerme callar?"

La imagen ha sido polémica porque el presentador ha cargado con dureza contra el Gobierno por no obligar a llevar ese material y simplemente recomendar intensamente su uso.

Motos afirmó que si Sánchez no obliga a usar las mascarillas es porque “el orgullo le impide decir que han vuelto a meter la pata”, ya que en marzo el Gobierno aseguró que no eran necesarias para la población en general. “Habrá un momento en que se caerá del guindo y será obligatoria”, garantizó Motos.

Motos ha reiterado, no obstante, que el uso de la mascarilla debería ser obligatorio y ha explicado que en ese momento no la llevaba puesta porque estaba en la calle y no tenía contacto con nadie. Ha afirmado que, al montar en el coche con su conductor, sí se la coloca “porque ya está en contacto con una persona”.

“Espero que el fotógrafo llevase mascarilla porque es altamente recomendable”, ha finalizado antes de zanjar: “Pido perdón y me pondré mascarilla”.