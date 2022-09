Pablo Motos responde a si volvería a invitar a Santiago Abascal a 'El Hormiguero'

Durante la conversación le han preguntado, de cara a las elecciones del año que viene, si va a repetir las entrevistas previas a la cita con las urnas. “Arrancó la temporada diciendo que no confía en los políticos”, le han recordado.

Motos ha respondido asegurando que lo que percibe como ciudadano es que la gente está “más interesada” en quién gana las elecciones que en cómo va el país. “Aunque no me apetece mucho, sé que lo haré, y eso que es bastante problemático a nivel personal”, ha añadido.

Así ha respondido Motos: “Abascal fue invitado igual que todo el mundo que tenía representación parlamentaria de ámbito nacional. Así es la democracia. Al poco también vino Íñigo Errejón, pese a que no tenía esa representación, pero esa entrevista parece que no le molestó a nadie. Yo no tengo ningún tipo de inclinación con ningún partido político”.