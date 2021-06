Pablo Motos revela qué ha hecho con su voto en las dos últimas elecciones

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha concedido una extensa entrevista a Ricardo Moya para El Sentido de la Birra, un exitoso programa de charlas con personas relacionadas con el mundo de la comedia.

Motos ha desvelado algunas de sus rutinas antes de entrar en el escenario y ha explicado que justo antes de entrar a plató pasan por su cabeza dos cosas: disfrutar y conectarse con el invitado.

Moya le ha preguntado que qué ocurre cuando no es posible conectar con el invitado y qué hace cuando va a su programa un político con el que no comulga ideológicamente.

“Si es política no tengo que conectar. La mayoría de la gente que viene a mi programa es porque tengo algún tipo de admiración porque es muy popular”, ha comentado el presentador del exitoso programa de Antena 3.

Sobre las entrevistas a políticos, Motos ha comentado que sólo las hace cuando hay elecciones y en campaña electoral: “Yo lo único que quiero es que la gente sepa quién es la persona que tengo en frente y qué quiere y yo no tengo por qué ser amable, no tengo por qué ser cordial. Lo que quiero es ver la fortaleza de sus ideas”.

El presentador se ha definido “huérfano políticamente”: “Me gustaría volver a tener pasión por alguien y que alguien me gustase de verdad e ir ilusionado a votar pero no me pasa”.

Motos ha señalado que necesita sentirse “honrado frente al espejo” cuando se mira por las mañanas. Y ha confesado: “Las dos elecciones que he cubierto yo no he ido a votar porque no quiero entrevistar a alguien y luego después votar a alguien”.

El conductor ha afirmado que en esas entrevistas no es “cordial” y que, por lo tanto, no tiene que conectarse con el invitado: “En esas entrevistas creo que tengo que hacer un servicio público, porque el programa tiene mucha audiencia y, sobre todo, porque el programa está fuera del ámbito de los tertulianos y de los periódicos”.