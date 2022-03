Pablo Motos se pronuncia de forma clara sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Media España estaba esperando este momento . Pablo Motos, amigo de Will Smith, ha hablado en El Hormiguero del altercado que ha protagonizado el actor en la gala de los premios Oscar 2022 .

“Si ves el chiste no es para tanto pero desconocemos los detalles. Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí, desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer con la alopecia y cómo le puede estar afectando eso a su salud mental y a su relación de pareja”, ha empezado diciendo Motos.

Ha proseguido explicando Motos que tampoco se sabe cómo podría estar Will Smith en una noche tan importante para él con su nominación al Oscar. “Aunque quede claro que la violencia es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte”.