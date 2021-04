Pablo Motos se sirve de 'Cuéntame' para mandarle un dardo al Gobierno

El presentador de El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos, aprovechó la entrevista de este lunes con la actriz María Galiana para mandar un mensajito al Gobierno por el ritmo de vacunación.

La intérprete que da vida a Herminia en Cuéntame estaba contando que ahora estaba centrada en el teatro y que, cuando tenga que volver a grabar la ficción de TVE, este será su trabajo principal.

Motos le dijo que iban a llegar ya al momento actual de la pandemia. Entonces, dejó caer un recado a los responsables sanitarios y les echó en cara el ritmo da vacunación: “Igual te vacunan antes en Cuéntame...”.

Galiana respondió que podría ser, ya que a sus casi 86 años no había recibido ninguna dosis de la vacuna.

Además, la actriz también contó que ella había pasado el coronavirus antes de que estallara en marzo del año pasado: “A finales de febrero fui a comer con mi médico de cabecera, que lo solemos hacer porque somos amigos. Al día siguiente me llamó su mujer para decirme que había amanecido con mucha fiebre y le costaba respirar”.

“Después ya me dijo que le había hecho una prueba y que tenía el coronavirus y que me iban a llamar de Sanidad. Me llamaron y me dijeron que me tomara la temperatura por la mañana y noche y que les llamara si tenía algún síntoma”, narró la actriz.

La carrera de la vacunación se ha visto acelerada en los últimos días. Actualmente en España, la llegada de vacunas se ha visto acelerada en los últimos días. La semana pasada, llegaron más de un millón de dosis de AstraZeneca, mientras que este lunes aterrizaron 1,2 millones de Pfizer.

La titular de la cartera de Sanidad, Carolina Darias, informó de que las entrega de la farmacéutica estadonunidense van a ser de 1,2 millones de dosis durante cada semana del mes de abril. Además, el próximo partir del 15 de abril, se sumarán las 300.000 primeras dosis de la vacuna monodosis de Janssen