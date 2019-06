Pablo Motos sonroja a Aitana con una pregunta sobre las pezoneras y su respuesta cautiva a Twitter

″¿Qué te pasó cuando te compraste unas pezoneras?”, se interesó el presentador. La pregunta dejó un poco descolocada a Aitana. “No sé por qué expliqué esto, me da mucha vergüenza”, reaccionó la cantante.

Aitana fue este jueves a El Hormiguero (Antena 3) a despedir la semana y a promocionar su nuevo disco, Spoiler. Durante la entrevista con Pablo Motos, la extriunfita trató todos los temas, incluso alguno que no se podía esperar al inicio.

“Cuando no tengo mucho tiempo, me pido un Glovo y me traen a casa cosas. Una de ellas, a veces es unas pezoneras, porque a veces voy sin sujetador y en ese momento las quería”, empezó Aitana a relatar la historia.

La extriunfita aseguró que el repartidor, que era un chico, se quedó sorprendido al entregárselas, ya que la reconoció. “La verdad me dio un poco de vergüenza”, aseguró con total naturalidad.

“Es algo muy normal, yo voy a comprar muchas. A veces utilizo sujetador y a veces no”, remató.

Su historia y sus palabras fueron muy comentadas en redes sociales.