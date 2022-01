Pablo Motos sorprende al contar lo que oyó que un asesor le decía a un presidente del Gobierno

La periodista Julia Otero se ha sincerado en El Hormiguero y ha hablado abiertamente del cáncer que ha padecido con Pablo Motos, dejando una emotiva y muy aplaudida entrevista.

Después de explicar lo que ha supuesto para ella todo el proceso de tener cáncer, desde que se lo diagnostican hasta que lo supera, ambos se han detenido a hablar unos minutos de política.

Otero ha desvelado que pasar un cáncer le ha cambiado la forma de ver la vida y que ahora la política le aburre. De hecho ha dejado de ver la sesiones de control al Gobierno de los miércoles porque se ponía enferma.

La periodista ha reflexionado sobre la clase política actual, de la que ha dicho que están todos “muertos de miedo porque si la pifian se les cae el mundo encima” porque “no son libres para hablar”.

“Al que dice una frase que la oposición o sus adversarios pueden darle la vuelta y lanzársela como un scoop... es que ya no saben qué hacer, todo se convierte en trending topic, todo es complicado. Tienen miedo porque no hay liderazgo”, ha afirmado Otero.

Ambos han afirmado que un político debería decir a la ciudadanía la verdad, por muy dura que sea, porque eso sí es un signo de liderazgo. También han desvelado que uno de los trucos de los políticos en las entrevistas es hablar durante muchos minutos sin decir nada para que pase el tiempo y evitar así posibles preguntas incómodas.

En ese momento, Motos ha contado lo que le dijo un asesor a un presidente del Gobierno antes de una entrevista: “El truco rastrero de un asesor es, si no te interesa... Esto yo se lo he oído a un asesor decírselo a un presidente del Gobierno. Si no te interesa lo que está preguntando haz respuestas eternas y el presidente del Gobierno, que se las hizo pasar putas al que le estaba entrevistando, daba respuestas de cinco minutos donde había momentos que se dormía incluso él”.

Ha añadido el presentador que de esa entrevista el periodista tenía hacer 15 preguntas importantes y solo pudo hacer cinco porque se quedó sin tiempo.

También han contado que a ninguno de los dos les gusta interrumpir a los políticos cuando hablan porque no quieren dar la sensación de que están discutiendo.