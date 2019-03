Pablo Motos sorprende en 'El Hormiguero' con un alegato personal

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, ha acudido este jueves a El Hormiguero a divertirse. Y lo primero que se ha encontrado ha sido un sorprendente alegato personal a su favor por parte de Pablo Motos.

″Él se la jugó y puso sus teorías en el mundo real y nos ha dado al campeón más grande y admirado que tiene España. Y yo valoro especialmente a las personas que dan consejos y se arriesgan a sufrir las consecuencias de sus actos. No me interesan los consejos de quienes no sufren las consecuencias de sus actos”.

Toni Nadal, nada más comenzar la entrevista cortó por un momento a Pablo Motos: “En realidad la persona que hizo grande a Rafa Nadal fue Rafa Nadal”.