Lo que no se vio en pantalla: Pablo Motos sufre un 'accidente' en 'El Hormiguero' en una prueba con Fernando Alonso

Fernando Alonso ha acudido a divertirse a El Hormiguero. El exitoso piloto, bicampeón de Fórmula 1, ha hablado en Antena 3 de su próxima participación en el rally París-Dakar.

El asturiano se ha mostrado simpático y cercano y ha contado que no echa de menos la Fórmula 1.

Pero lo más llamativo no se ha visto en pantalla. Ha sido Pablo Motos, presentador del programa, el que ha compartido un llamativo vídeo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Motos ha compartido una prueba que ha realizado con Alonso en la que, montados en una especie de karts, tenían que correr por un circuito. El presentador se ha chocado contra una estantería y se ha “cargado el coche”.

“Probando una acción con @fernandoalo_oficial me he cargado el coche... Quizás no lleguemos a esta noche”, ha escrito Motos. Y ha añadido las etiquetas: El Hormiguero, Fernando Alonso, Kart, estrellado, accidente y carrera.