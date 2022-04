Pablo Motos vuelve a pronunciarse (y bien clarito) sobre Will Smith

En la noche del lunes tras la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar todos los ojos estaban puestos en El Hormiguero. Se esperaba que Pablo Motos, amigo del actor, se pronunciara sobre lo ocurrido y así fue. “La violencia es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte”, defendió.

“En mi opinión, el castigo ya está. La desproporcionalidad de que después te cancelen me parece horrorosa y creo que deberíamos hacer una sociedad que se parezca más a la realidad y menos al postureo de quedar bien con la gente para que no se ofenda”, defiende Motos.

Motos también reflexiona sobre el odio que recibe en internet y las redes sociales, algo que previene por ejemplo no buscando en su nombre en Google nunca: “En mi vida he entrado en Twitter. Nunca. Ni una sola vez. Sé que hay gente muy agresiva conmigo y lo siento mucho, porque no nos conocemos. Igual si nos conociésemos no opinarían lo mismo".