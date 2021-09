Pablo Motos, 'trending topic' para mal por el comentario que le ha hecho a Pilar Rubio

Pilar Rubio ha sido la invitada en el regreso de la nueva temporada de El Hormiguero. Este lunes la excolaboradora del programa ha sido entrevistada por el presentador del formato de Antena 3, Pablo Motos, en un encuentro muy comentado, y no precisamente para bien.

Tras un buen rato hablando de la reciente mudanza de Rubio a París, Sergio Ramos y los entrenamientos de la presentadora, llegó el momento de hablar del nuevo proyecto de Pilar Rubio.

“Tienes muchos proyectos, estabas que si te ibas a París que si no te ibas y te has metido más trabajo que nunca”, comenzó Motos. “Ya, yo estaré donde esté mi familia, evidentemente, que va a estar viviendo ahí, repito: desde hace dos días que tengo casa”, señaló Rubio, quien a continuación remarcó: “Pero tengo que trabajar aquí, tengo un montón de colaboraciones y nuevos proyectos, de hecho acabo de dar a luz. He llevado la gestación muy en secreto, no quería comentar nada...”

“No nos hemos dado cuenta esta vez, ya se te caen...”, señaló Motos.

“Se me ha caído, se me ha caído y se me ha caído en forma de libro”, fue la respuesta de Rubio, quien comenzó a hablar de su nuevo libro: Mi método para llevar una vida saludable.