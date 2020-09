Pablo responde a los que le critican por sus comentarios en 'Pasapalabra'

Pablo Díaz, el concursante que junto a Nacho Mangut está llevando la emoción a cada rosco de Pasapalabra, ha respondido a los que le han criticado en los últimos días.

El pasado miércoles, justo cuando Roberto Leal daba las respuestas a las palabras que Nacho se había dejado sin contestar, Pablo aseguró que tenía las 25 de su rival. “No me lo puedo creer”, añadió. Ese comentario molestó mucho a la audiencia del programa, que vio en esa frase un gesto de desprecio con su compañero.

En su perfil de Twitter, Díaz se ha explicado: “Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de Nacho cuando las sé o, incluso en dos ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco”.