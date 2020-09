Pablo Rivero, de 'Cuéntame', habla por primera vez de su familia: "En casa somos tres chicos"

Pablo Cuadra via Getty Images

Hace unos meses fue Pablo Alborán y este lunes ha sido el actor Pablo Rivero quien ha hablado por primera vez sobre su orientación sexual presentando a su familia en redes sociales.

El intérprete que da vida a Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó (TVE) ha compartido con sus seguidores una imagen de él y su pareja paseando con su hijo por la playa.

“Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella”, ha escrito junto a la imagen.