Pablo Rivero, de 'Cuéntame', sobre su experiencia con la covid-19: "Nadie me hizo ni puto caso"

El actor Pablo Rivero, conocido por dar vida a Toni Alcántara en Cuéntame (TVE), ha reaparecido este miércoles en el estreno de la obra Renaceres en el Teatro Principe Pío de Madrid.

En su charla con los medios, el intérprete se ha sincerado sobre cómo ha vivido la covid-19, de la que se ha infectado en dos ocasiones. “En agosto me hicieron una PCR para reincorporarme a la serie, y salía que tenía anticuerpos y que lo había pasado. Un día me dijeron que había tenido una insolación, porque tuve mucha fiebre alta en cuatro horas y luego nada. Esto fue en agosto, pues a mediados de septiembre lo pillé otra vez, que es una cosa muy extraña”, ha detallado.

El intérprete se ha quejado de que desde los servicios médicos no le prestaron atención a su posible reinfección y ha mandado un mensaje claro a quienes lo hayan pasado. “Se supone que tenía anticuerpos, pero que no podían contar como reinfectado, aunque lo primero es que no me hicieron ni puto casi nadie en general, pero cuando insistía me decían que podía ser otro tipo de covid o no sé qué, pero bueno, mando este mensaje para que la gente que lo ha pasado, no se confíe”, ha sentenciado.

A pesar de su mala experiencia con al enfermedad, Rivero ha destacado que durante el confinamiento aprovechó para pasar más tiempo con su familia, formada por su marido y su hijo. “Pasé el confinamiento aprovechando el tiempo que otras veces no se tiene para estar en familia, aproveché para escribir y avanzar una novela nueva porque nunca tengo tantos meses del tirón”, ha señalado.