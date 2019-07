Pablo Rivero defiende a Anna Allen, la actriz de 'Cuéntame' que se inventó una carrera en Hollywood

En la serie creada por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), y protagonizada por Brays Efe, Allen hace un ejercicio de metahistoria interpretando a una actriz con una experiencia similar a la suya y pronuncia un monólogo con el que pide perdón:

“Todo es mentira: las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé, todos los papeles de los que me pediste que hablara en televisión. Todos creemos lo que queremos creer y ahora he destruido mi carrera, la que tanto me costó crear”.