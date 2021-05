Pablo Rivero achaca a 'Cuéntame' el no ser un escritor 'best seller'

Veinte años interpretando el mismo papel han hecho que el personaje de Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó pese en la vida de Pablo Rivero. El actor, que trabaja en la ficción desde la primera temporada y ha hecho carrera también en el cine y en el teatro, debutó en 2017 como escritor con su primera novela, No volveré a tener miedo. Aunque, según sus palabras, le podría haber ido mejor como autor... y la culpa de que no haya sido así la tendría la serie de TVE.

En una entrevista con el diario El Mundo, el madrileño de 40 años reconoce que la producción ha sido “un escaparate”, sin embargo apunta que los “prejuicios” que ha originado han hecho que la gente “no le tome en serio”. “Sé que si no fuera el de Cuéntame y fuera un autor autónomo, esta novela se hubiera vendido como un bombazo o funcionado más”, explica en referencia a Las niñas que soñaban con ser vistas.

De hecho, para argumentarlo, el actor indica que hay blogs en los que se escribe “que no se esperaban que sus novelas fueran a estar bien”. Aun así, a Rivero no le molesta ‘la etiqueta’ eterna de Toni Alcántara, un personaje que de momento no se plantea abandonar.

“Yo soy el de Cuéntame porque lo he elegido y si sigo haciendo esa serie es porque estoy a gusto. Gracias a Cuéntame también tengo la suerte de que me puedo quedar en mi casa escribiendo o no depender del número de libros que vendo y seguir hablando de los temas que me obsesionan de verdad”, aclara.

El interprete ha publicado su tercer libro, Las niñas que soñaban con ser vistas. Una historia del género que “le obsesiona”, la novela negra con toques perturbadores. Tanto que reconoce que pasó madrugadas enteras navegando en Internet para documentarse sobre crímenes reales.

“Si te contara de dónde van saliendo las historias que arman mis novelas, flipas porque da miedo”, aunque no desvela el origen “por respeto a las familias”.

Aunque ya sean dos décadas intensas de rodaje en Cuéntame, con sus pros y sus contras para vender, de momento Pablo Rivero seguirá siendo Toni Alcántara. Pero eso no hará que deje de firmar libros sobre “la parte oscura de la gente perturbada”.