Pablo Urdangarin aclara si está dispuesto a conocer a Ainhoa Armentia

“Estamos todos bien y contentos”, ha añadido. El hijo de los exduques de Palma ha aclarado que no cree que nadie de su familia haya conocido por ahora a Ainhoa Armentia, la mujer con la que fue fotografiado su padre.

Pablo Urdangarin vuelve a declarar frente las cámaras: "No creo que nadie haya conocido a Ainhoa, si surge la ocasión me gustaría"

Preguntado acerca de si le gustaría conocerla, ha respondido que no le importaría “si surge la ocasión”. En el charco en el que no ha entrado es en cómo se encuentra su madre, de quien todavía no se ha visto ninguna reacción sobre este asunto.