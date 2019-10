Paco González carga duramente contra Xavi y Guardiola: "Sois unos 'lamejeques'. A seguir lamiendo"

“El deporte español habla muy bien de España pero algunos deportistas no, ya saben el lío que hay con la sentencia de Cataluña, mucha gente del deporte ha hablado. El Barça hizo un comunicado que a algunos les ha ofendido. A mí no me molesta que la gente se sienta de un lado o de otro. Se puede ser independentista y respetuoso con España. Nadie convence a nadie en sentimientos. Se puede navegar entre dos aguas como ha hecho Piqué, y decir que la prisión en injusta y que hay que dialogar. Pero Piqué es ya un hombre de negocios”, ha empezado diciendo.

“Por mí si son independentistas magnífico pero que no difamen, que defiendan sus ideas sin insultar. Nos están insultando. Xavi y Guardiola en su día se vendieron al petrodólar de Qatar. Son unos vendidos. Hay que quien prostituye su cuerpo y hay quien prostituye su opinión. Xavi dice que en Qatar se vive mejor, no sé cómo se vive allí. Si vive allí es porque si vives más de medio año no se pagan impuestos, todo un ejemplo de compromiso con Cataluña”, ha afirmado.

El periodista deportivo ha comentado que en Qatar han muerto 2.000 obreros inmigrantes construyendo estadios para el Mundial de Qatar: “Ese mundial lo promocionan Xavi y Guardiola”.

Y sentencia: “Es jodido que haya democracia porque no hay elecciones. Todo eso no les parece tan importante, hay gente a la que le gustan las dictaduras. Si como Xavi y Guardiola te has vendido al petrodólar no des lecciones morales. Ni una más. No difaméis más a España. Seguid a lo vuestro. Sois unos lamejeques. A seguir lamiendo. Me da igual que me llamen facha. Ya me llamaron rojo con la guerra de Irak”.