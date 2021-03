Paco León le envía esta recomendación a Fernando Simón para cuando termine la pandemia

El cómico les dijo que el responsable sanitario probablemente fuera, hace unos meses, la persona más famosa de España. ”¿Cómo creéis que va a gestionar él, no el fin de la pandemia, sino ya no ser famoso en un tiempo? Quizás pueda convertirse en un juguete roto del coronavirus en unos años”, les planteó Broncano.

“Fernando, poco a poco. Ahora te agobia la fama, seguro, no quieres salir a la calle y te agobias. Yo, que he pasado por todo esto, recuerdo una vez que estaba angustiado y me fui a Nueva York”, empezó diciendo León.

El actor andaluz reconoció que cuando se fue a la ciudad estadounidense no le reconocían por la calle: “Allí me aburrí porque nadie me llamaba, entonces pensé si estaba enganchado o no a la fama”.

“Así que te recomiendo que, cuando la dejes, como los antidepresivos u otras cosas, sea poco a poco”, concluyó el invitado.