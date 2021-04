Paco Marhuenda habla de su hija lesbiana tras el último discurso de Irene Montero

El periodista Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha mostrado su perplejidad por uno de los últimos discursos de Irene Montero, ministra de Igualdad, que ha sido muy difundido en las redes sociales por utilizar el lenguaje inclusivo: “Hijo, hija, hije”, “niño, niña, niñe”.

“El otro día hablaba con mi hija mayor, que es lesbiana y tiene su pareja, y hablábamos de esto, del tema binario, no binario, LGTBI+ etc. Y al final llegas a la conclusión de que, efectivamente, hay personas que se sienten mujer, que a la vez quieren tener una pareja mujer. Es decir, que hay una gran diversidad”, ha empezado aclarando el periodista en Espejo Público.

“Pero tú no puedes acabar convirtiendo el lenguaje para un porcentaje de la población que son, no sé, es un decir, 100.000 personas. Es que no tiene sentido”, ha aseverado Marhuenda, que ha lamentado que al final “es ridículo”.

El periodista ha asegurado que, al igual que con la lucha en defensa de la igualdad de la mujer, él prefiere “menos palabras y más hechos”. Por eso, ha llamado a los políticos a que dejen de hacer estas cosas y “pongan pasta” o hagan normas.

“Estar dando vueltas todo el rato al lenguaje es, en mi opinión, patético”, ha zanjado Marhuenda.

Montero pronunció esas palabras en un acto de campaña de Podemos, cuando criticaba a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

″¿Que significa libertad, que una familia si lo desea pueda llevar a su hijo, hija e hije a una terapia de conversión, a ver si puede dejar de ser bollera, de ser maricón, a ver si deja de ser bisexual, de ser una persona trans?”, dijo Montero.

Un discurso que ha recibido la respuesta de, entre otros, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que lo ha calificado de “ridículo”.

“La igualdad se defiende con propuestas y trabajo, favoreciendo la conciliación, luchando contra la brecha salarial... Pero la ministra Irene Montero prefiere dedicar el tiempo a atacar a la lengua española y hacer este ridículo”, ha afirmado.