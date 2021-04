Paco Marhuenda, muy crítico en 'Espejo Público': "Es un deshecho humano"

La primera parte de la entrevista de Miguel Bosé en el programa de Jordi Évole en laSexta ha revolucionado a España. El periodista entrevistó al cantante en México, que habló de aspectos íntimos de su vida relacionados con su familia y con el consumo de drogas.

Bosé reconoció que llegó a consumir dos gramos de cocaína diarios durante 20 años: “Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa... todo”. El artista también ha sembrado la polémica al declararse “negacionista”, una postura que lleva “con la cabeza bien alta”.

“La verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos...”, dijo Bosé.

Al día siguiente, Susanna Griso y su equipo de tertulianos han analizado en Espejo Público la entrevista de Jordi Évole y Paco Marhuenda ha sorprendido por la definición que ha hecho de Bosé.

“Es un deshecho humano y lo digo expresamente, una persona que durante tantos años ha estado consumiendo drogas...”, ha dicho el director de La Razón antes de Griso le interrumpiese. “Es una palabra demasiado dura”, ha afirmado la presentadora.

“Es una forma de expresarlo, además ya se le ve. A mí me da pena. No me cae personalmente mal pero se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado con una vida terrible”, ha afirmado Marhuenda.

El tertuliano ha asegurado que “tenemos una impresión negativa” de la palabra “deshecho” pero que “un deshecho puede recuperarse”: “Yo la voz que le vi, el comportamiento que tiene, esa forma egocéntrica, esa sensación de que es el centro del universo. A mí me da pena, no lo digo con superioridad”.

Marhuenda ha hecho referencia también al “respingo” que ha dado Susanna Griso cuando ha dicho lo de “deshecho humano”.