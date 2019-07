Paco Porras reaparece en 'Sábado Deluxe' y ataca a Javier Cárdenas: "Es un sinvergüenza"

“Me fui porque estaba hasta el mismísimo gorro de tanto friki encima”, aseguró antes de decir que echaba mucho de menos a su madre, que murió hace 10 años: “A raíz de mi lesión, que me dejó paralítico 14 meses, en silla de ruedas y con muletas. Mi madre no soportó eso. Enfermó de los nervios y la perdí joven”.

Han pasado 15 años pero Paco Porras no olvida. El vidente, famoso por leer el futuro en frutas y verduras en la época de Crónicas Marcianas , reapareció este sábado en el Deluxe (Telecinco) para hablar de cómo le va la vida después de haber abandonado la televisión hace ahora 11 años. Y aprovechó la entrevista para cargar contra el que, según él, es el culpable de todos sus males: Javier Cárdenas.

“Desde aquí tengo que denunciar a este sinvergüenza, chulo, prepotente, arrogante que es Javier Cárdenas que me ha dejado lisiado para toda mi puta vida y, encima, el muy mariconazo, se ha llevado toda la pasta y a mí no me ha pagado ni un duro”, acusó y señaló también a Jorge Salvador, productor de El Hormiguero con Pablo Motos.

Ante la gravedad de los insultos y las acusaciones, Jorge Javier Vázquez le intentó parar los pies recordando que aquello se puso en manos de la justicia y que si no había recibido nada después de tantos años, sería porque estaba bien atado.

El futurólogo continuó despotricando de Cárdenas y Vázquez le pidió que no hablase así de un compañero y sin contar en ese momento con la otra versión. “Sí, pero el que está lisiado soy yo. Y el que está arruinado soy yo”, se defendió.