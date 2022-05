¿Pactar con Vox? Siguiente pregunta

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Alfonso Fernández Mañueco está harto, y se le nota. No comparte ni las formas ni el fondo de lo que dice su número dos en el Gobierno. Siempre ha rehuido las estridencias y las palabras gruesas. Es del sector moderado del PP, y hace gala de ello. Pero tiene que aguantar. Ganó las elecciones de Castilla y León con 31 procuradores, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta. Y Vox, que escaló a los 13 representantes, le exigió entrar en el Gobierno , y ahora tiene a un vicepresidente, el polémico Juan García-Gallardo, y a varios consejeros.

“Feijóo se despidió de los periodistas en el Senado afirmando que “esto acaba de empezar”. No le falta razón. Cuanto más se acerque la fecha de las elecciones en Andalucía, más le preguntarán por Vox”

La dinámica se repite en cada comparecencia o entrevista que realiza un alto cargo del PP. La consigna es orillar la cuestión y apelar a un gobierno en solitario. Mientras, Mañueco se muerde la lengua e intenta apagar los incendios que le genera su vicepresidente. Aunque no le guste lo que diga, aunque opine muy distinto a él en muchas cuestiones.

El problema es que irá a más. Según los últimos sondeos en Andalucía, Juanma Moreno ganará con claridad. Quiere llegar a los 50 diputados, cinco por debajo de la mayoría absoluta. Pero Vox, con Macarena Olona, podría escalar por encima de los 20 escaños. Y no quiere oír hablar de la fórmula Ayuso. Su objetivo es entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Feijóo se despidió de los periodistas en el Senado afirmando que “esto acaba de empezar”. No le falta razón. Cuanto más se acerque la fecha de las elecciones en Andalucía, más le preguntarán por Vox. Un partido del que que ha dejado claro que le separan muchas cosas, tantas como para no ir a la toma de posesión del nuevo gobierno de Castilla y León y dejar claro que quiere ser un presidente “libre” con “una una mayoría amplia”. Pero, ¿qué pasará si los números no le dan? ¿Dará entrada a Vox en su Gobierno? ¿Apostaría por la repetición electoral?