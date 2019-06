Pactópolis

Los socialistas, en palabras de Lastra, han remarcado que no se han puesto nombres sobre las mesas. Además, esta fórmula de cooperación creen en el PSOE puede servir para allanar el camino para lograr la investidura, ya que hay partidos, como es el caso de Coalición Canaria, que no votarían a Sánchez si promete un Gobierno junto a Unidas Podemos. Lo que se hace es ahuyentar ese nombre de “coalición”. Ni lo quería uno ni lo que quería otro.

Sánchez también se ha visto con Rivera y Casado. A los dos les ha pedido que se abstuvieran, algo totalmente contrario al espíritu que él reivindicó del “no es no” a Mariano Rajoy. En este sentido no ha habido muchas novedades. Los dos siguen pujando por ser los líderes de la oposición y se han mostrado contrarios a facilitar una investidura del socialista. Casado, un día después de la polémica interna en su partido, ha aclarado que no piensa abstenerse en una segunda votación. Eso sí, el popular cree que sería “lógico” ese Gobierno de cooperación y que podría ser factible sacarlo en segunda vuelta por parte de Sánchez contando con los regionalistas.

Y del Congreso a la Asamblea de Madrid. Tiranteces, nervios, acuerdos in extremis. Lo primero, los hechos. Juan Trinidad, de Ciudadanos, ha sido elegido presidente de la Cámara gracias a los votos a favor de Vox y del PP , lo que parecía allanar un futuro acuerdo para el Gobierno regional. Además, se ha dado un puesto en esa Mesa a Vox por el acuerdo de las derechas. Desde Cs se ha defendido que no ha habido acuerdo con la ultraderecha, pero la aritmética dice lo contrario.

“Hemos firmado un acuerdo con el PP que incluye las posiciones en la Mesa (de la Asamblea de Madrid) y por supuesto las posiciones de Gobierno, consejerías, entes... en proporción a los escaños que tenemos, como es lógico”, ha declarado Monasterio, que ha añadido: “Luego ya veremos si Ciudadanos se quiere sumar o no”.

Estas han sido las palabras concretas de Monasterio, que han levantado una auténtica polvareda. Empezando por Cs. Según ha explicado la propia dirigente de Vox, en una reunión con Ignacio Aguado se puso este documento también sobre la mesa, pero los naranjas se negaron a firmarlo.

El propio líder del partido, Albert Rivera, ha manifestado que no piensan rubricar ese acuerdo, que solo negociarán con el Partido Popular y que no van a compartir Gobierno con Vox. “Lo que firme o no la señora Ayuso y lo que diga la señora de Vox no lo sé, solo sé lo que puede hacer Ciudadanos y lo que ha hecho. Cs tiene un mandato por unanimidad de la Ejecutiva para formar gobiernos con, como mucho, otro partido político y con preferencia por el PP, que es lo que estamos haciendo. Estamos negociando formar un gobierno en Madrid, un gobierno de Cs y el PP, con dos partidos en coalición”, ha declarado.