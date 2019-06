Pactos, traiciones y broncas: la constitución de los ayuntamientos, en 7 claves

Este sábado la política española ha vivido una jornada intensísima durante la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos en toda España.

Como siempre, se han llevado la atención mediática los principales consistorios del país: Madrid, Barcelona, Valencia...

Pero han pasado muchísimas cosas este sábado que resumimos en 7 claves:

1. Madrid se decide con nocturnidad

PP, Ciudadanos y Vox se demoraron pero, al final, de madrugada, cerraron un acuerdo a tres bandas para recuperar para la derecha el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida es ya alcalde de la capital de España. Begoña Villacís, de Ciudadanos, será vicealcaldesa. Y ambos partidos se repartirán las áreas de Gobierno.

¿Y Vox? No se queda sin nada, no se crean. La ultraderecha toca poder con la presidencia de varias juntas de de distrito de la capital, aunque no se ha aclarado cuáles ni cuántos.