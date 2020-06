El padre de Errejón recuerda las torturas de Billy el Niño: "Te pegaba cuando no lo estabas mirando"

Íñigo Errejón cantó las cuarenta a la derecha este miércoles al recordar a su padre en una intervención en el Congreso para debatir una proposición no de ley sobre la retirada de condecoraciones al torturador Billy el Niño. Este viernes, Àngels Barceló ha podido entrevistar a ambos, al político de Más País y a su padre en Hoy por Hoy de la Cadena SER. Íñigo Errejón ha reconocido que no suele “hablar en ese tono” y que tenía preparada otra intevención, pero la cambió tras escuchar a diputados de Ciudadanos y de Vox. José Errejón, detenido y torturado por Billy El Niño cuando tenía 23 años porque militaba en el Partido Comunista, ha reconocido que de vez en cuando “vuelven evocaciones”. “Me cuesta pasar por la calle Correo porque recuerdo desde la primera planta cómo veía a la gente que estaba pasando, haciendo su vida, cuando yo estaba en el despacho de la Brigada Político-Social”, ha recordado.

También ha relatado cómo era tener “cara a cara” a Billy El Niño: “Recuerdo siempre que me gritaba ‘¡No me mires, no me mires!’ y pegaba cuando cuando no lo estabas mirando”.