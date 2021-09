Le preguntan a García-Page si Ayuso debe presidir el PP de Madrid y su respuesta no tiene desperdicio

Tras un momento que hasta ha provocado risas por parte de la dirigente de la Comunidad de Madrid, el socialista ha tomado primero la palabra reconociendo que “no sé si sé algo de mi partido, del PSOE, y llevo cuarenta y tantos años militando, desde luego de lo que no no sé es del PP”.

Tras esta introducción, García-Page ha puntualizado que se lleva bien con ella y que le tiene “mucho cariño”, pero que de lo único que es consciente es que si sale diciendo que Ayuso debe ser la presidenta del PP [de Madrid], la perjudicaría. “Basta que lo diga Page, para que no se lo dejen”, ha expresado hablando de sí mismo en tercera persona.

La explicación no se ha quedado ahí, puesto que Page ha señalado que “en la vida hay que acomodar los mapas” y que en España solo hay una cosa que no se acomoda al mapa autonómico, “que son las archidiócesis de la Iglesia”.

Antes de cerrar esta explicación, Emiliano García-Page ha dejado otra perla en la que ha dejado claro su posición de partido. “Como comprenderá, en el Partido Popular yo como presidente me da lo mismo lo que hagan, pero si discuten y si se pelean tampoco me va a quitar el sueño. “No sé si me entienden, que bastante tengo yo con las mías”, ha concluido el mandatario castellanomangecho. “Entendido”, le ha respondido Ayuso.

Ayuso cree que cuenta con el apoyo necesario

Por su parte, Ayuso ha explicado que cree que “hay que devolver la normalidad al partido y yo, por los mensajes que me llegan, sí cuento con el apoyo necesario”. La presidenta madrileña ha esgrimido que “el Partido Popular de Madrid es el único partido cuyo presidente no es el presidente o el candidato autonómico”.

Ayuso también ha dejado un mensaje al que sería su hipotético adversario en las primarias. “Si soy la presidenta [del PP de Madrid], el alcalde de Madrid va a tener todas las manos libres para hacer el excelente trabajo que está haciendo hasta ahora”, ha adelantado.