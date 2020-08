País Vasco elevará las restricciones ante el "posible tsunami" de coronavirus

ANDER GILLENEA via Getty Images

Tapia, por su parte, ha indicado que se está ante un “escenario cambiante” y se adoptarán medidas según la situación, de manera que se pueden levantar si se van controlando los positivos. “Este paso atrás no es agradable, pero es imprescindible, urgente y necesario, ha añadido la consejera que, ha precisado que la emergencia sanitaria “no es un estado de alarma, no es confinamiento como el de marzo o abril y no conlleva todas las medidas restrictivas que se aplicaron en marzo”.

Sin embargo, ha precisado que la Emergencia Sanitaria sí nos va a permitir, precisamente, “evitar tiempos pasados y afrontar esta fase de pandemia de la forma más efectiva” para ir “cerrando el verano en las mejor manera posible”.

Tras la declaración de la emergencia sanitaria, el mismo lunes se activará el LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi), cuya dirección y coordinación asumirá el lehendakari, Iñigo Urkullu, que de esta forma ejercerá el mando único. El LABI se reunirá el martes 18 y ese día será cuando se informe con mayor concreción de las medidas avanzadas este sábado.