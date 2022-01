Los pajes que ayudan a los Reyes Magos a que ningún niño se quede sin juguete

Paquetes de todos los colores esparcidos por el suelo bajo el árbol de Navidad, enormes cajas vestidas de blanco con lunares azules, rojos y amarillos. Es la imagen de la ilusión. La escena de perfecta felicidad que venden las películas y que probablemente estés plasmando en tu memoria en este momento. Es fácil que hayas vivido algo similar, un día con sabor agridulce porque marca el fin de las fiestas, pero cargado de emoción.

“¿Me habrán traído la muñeca con orinal que pedí? ¿Y la pista de scalextric con coches que saltaban por los aires en el anuncio? ¿Y la heladera con la que hacer helados “facilísimo es”?”

Aunque muchos niños ven cómo su carta se convierte en realidad un seis de enero, el 26,4% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (julio 2021). Además, con el precio de la luz batiendo cifras récord y el IPC disparado en diciembre al 6,7%, el mayor nivel en casi tres décadas, hay familias que no se pueden permitir rodear su abeto de regalos cada Navidad.

Por ese motivo, algunas asociaciones se encargan de llevar juguetes a todos los hogares donde los Reyes Magos no pueden llegar. Ningún Niño Sin Sonrisa es una de ellas. Nació en 2009 de la mano de Mónica Martínez, la actual presidenta, cuando ejercía como catequista en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario: “Se me ocurrió la idea porque quería donar algunos juguetes y no tenía dónde llevarlos”.





Un trabajo de todo un año

Mari Carmen Núñez es la coordinadora y encargada de la logística. Recorre los pasillos de los dos edificios que hacen de almacén provisional en el colegio madrileño Amador de los Ríos, supervisando todas las etapas del juguete, desde que lo reciben hasta que está listo para ser entregado. Además del esfuerzo de todos los voluntarios y donantes, la organización parece la clave del éxito del trabajo de todo un año.

“Cuando ves todo esto así, dices: “No vamos a llegar”. Pero siempre llegamos. No se sabe cómo, pero llegamos”, dice orgullosa la vocal Maribel Morante.