Palabra de nutricionista: siete sencillas ideas para mejorar la alimentación de tus hijos

Para facilitar la comprensión del papel fundamental que juega la nutrición en todo esto he escrito Sanotes, sanitos (B de Blok, 2021) . En él invito a los lectores a conocer en familia el viaje de los alimentos por el proceso digestivo en forma de cuento ilustrado, de manera que no solo los adultos podamos entenderlo fácilmente, sino que también los niños conozcan qué comen los bichitos buenos de nuestro cuerpo y qué comen los bichitos malos. Porque, al igual que pasa con los padres, la información es conocimiento, y necesitan saber que comiendo sano y variado nos sentimos mejor.

Entonces, ¿qué podemos hacer en casa para empezar a poner en práctica el cambio en su alimentación? Aunque las cuestiones que más suelen preocuparnos tienen que ver con que el niño no coma o coma demasiado, que no le gusten las verduras o las frutas, mi propuesta es que vayamos más allá y nos planteemos un cambio de actitud como adultos que implique también a nuestros hijos.

Existen muchas maneras diferentes de cocinar un mismo alimento. Que a tu hijo no le guste una de ellas no quiere decir que nunca le vaya a gustar ninguna. Tira de creatividad: si un alimento no le gusta ofréceselo otro día cocinado de otra manera diferente y con otra textura.