Las palabras de Santiago Segura tras vacunarse: van con mensaje incluido a los negacionistas

“Y yo, te juro, que he investigado mucho. He preguntado a gente que sabe, a virólogos, etc, porque no quería no cuestionarme. Y la verdad es que el tema me da un poco de reparo. Porque si dentro de dos años te sale una oreja en la frente, ¡pues ponte un pendiente! porque Pfizer va a decir ‘ya te dijimos que no éramos responsables, estábamos en un estado de emergencia’”, ha asegurado.

Segura, que ha contado que estuvo dos días sin levantar el brazo como si le hubieran pegado con una llave inglesa, ha explicado que valoró todos los puntos antes de inyectarse el fármaco: “Es que sopesé no solo lo científico. Me dio una cosa ética, moral, de geopolítica, incluso, de economía. Entonces, en la balanza, dije ‘me vacuno’”.

El popular actor de Torrente ha reconocido ser “muy hipocondriaco” y ha indicado que con su publicación solo quería informar de su vacunación. Además, ha aconsejado a todos vacunarse “porque te da una cierta relajación”.