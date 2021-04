Así es Palito Dominguín, la sobrina de Miguel Bosé que irá a 'Supervivientes'

Borja B. Hojas via Getty Images

“Siempre me picó la curiosidad por ser modelo, desde pequeña al ir a ver a mi hermana desfilar. Tener la oportunidad de hacerlo ahora siendo adulta es un regalo”, confesó en una entrevista publicada en Vanity Fair . Ha desfilado en la madrileña Mercedes Benz Fashion Week para diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada o Francis Montesinos.

Eduardo Parra via Getty Images

Una artista marcada por el clan Bosé

En su cuenta de Instagram comparte sus creaciones, que van desde pequeños bordados a dibujos o pinturas, generalmente con motivos florales, dada la influencia de haber crecido en el campo. “Nunca he vivido en una ciudad, me crié en el campo y cuando fui a Inglaterra viví en lugares pequeños y a las afueras. Y sí, cerca del mar. Preferí Barcelona en lugar de Madrid para hacer la prueba, ya que no es tan grande”, señaló en una entrevista en La Vanguardia.