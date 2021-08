Laurence Griffiths via Getty Images

Laurence Griffiths via Getty Images Viktoriia Onopriienko, durante su actuación.

Paloma del Río, una de las voces más míticas del olimpismo en TVE, ha respondido en directo este viernes a una usuaria de Twitter que le había acusado de machista por sus comentarios durante la gimnasia rítmica de los Juegos de Tokio.

En concreto, la tuitera había criticado a las comentaristas de TVE por hacer comentarios “bastante machistas”, lo que le había llevado a quitar la televisión porque le daba “vergüenza escuchar a dos mujeres atacando el cuerpo de otras mujeres”.

En su opinión, a Del Río le caía mal Laura Zeng, una de las gimnastas, por “la sonrisa falsa, su boca, sus manos” y por eso criticaba “la ropa, el cuerpo”. “No es normal algunos comentarios entre mujeres”, se quejaba.

La periodista respondió en directo a esos comentarios: “Esto ha sido un clásico de Laura Zeng. En los años que lleva compitiendo, esas rodillas que no acaban de tener la tensión adecuada y la expresión...”

″¡La expresión, señora que dice que decimos cosas machistas! A mí me da igual los rasgos que tenga esta señora, me da igual si es china, si es japonesa o si es estadounidense, es la expresión de la cara, que el código pide que sea acorde, simpático, alegre...”, ha explicado la periodista.

“Ella lleva una tensión en la cara que no llevan otras gimnastas. Pero yo no la estoy diciendo nada que no sea lo que pide el código, que es expresión, fluidez... Otras gimnastas salen mucho más relajadas y ella parece que siempre está muy tensa, pero es que lo ha estado siempre”, ha zanjado.