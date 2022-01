Paloma del Río da con la clave de lo ocurrido en el Benidorm Fest y le llueven los 'me gusta'

Chanel ha ganado el evento gracias al voto del jurado profesional, pese a que el público se decantó claramente por Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, que tuvieron que conformarse con la segunda y tercera posición y no podrán representar a España en Eurovisión.

Otra rostro muy unido al deporte, la atleta Ana Peleteiro, también ha mostrado su indignación en Twitter por lo ocurrido.

Peleteiro, que llevaba ya días apoyando a Tanxugueiras, no ha podido ser más clara en un mensaje que en apenas 15 minutos superaba ya los 4.000 ‘me gusta’: “Señoritos del jurado no sabéis la oportunidad que acabamos de perder por vuestra culpa. TANXU SEMPRE”.

Poco antes, cuando el jurado del plató había otorgado la máxima puntuación a Chanel y no se había mostrado muy favorable a Tanxugueiras, la atleta ya había avisado: “El jurado que se vaya para cama un ratiño. Venga hombre NON ME AMOLES”.