Paloma del Río emociona a España con sus lágrimas en su adiós a los Juegos

Paloma del Río ha narrado este domingo su última retransmisión olímpica junto a la exgimnasta Almudena Cid.

Antes de que terminara, Cid ha querido dedicarle unas palabras a Del Río:

“No sé si es tu última retransmisión, porque yo besé dos veces el tapiz. Yo te quería dar las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario femenino”.

Unas palabras iniciales que han emocionado mucho a la periodista.

Cid ha proseguido:

“Creo que gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar por las últimas páginas de los periódicos y que les dedican muy poquito tiempo los telediarios. Pero tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que has dado, lo que nos estás dando y por lo que espero que nos sigas dando”.

Del Río, visiblemente emocionada, ha tratado de decir unas palabras, pero las lágrimas han tardado poco en brotar.

“Bueno, esta es la última, salvo sorpresa, retransmisión de gimnasia olímpica que yo voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial, Almu, y me queda la ceremonia nada más. Pero todo en esta vida empieza, todo en esta vida acaba. Y yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz, nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias. Y yo sólo quiero darle las gracias a la gente por todo el cariño que me hacen llegar en la gimnasia, en los deportes minoritarios. Y si para algo ha valido el esfuerzo, pues adelante. Encantada y muchas gracias, Almu, por acompañarme en este viaje, porque han sido siete Juegos Olímpicos conmigo”.