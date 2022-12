Palomo Spain no se corta un pelo y confiesa de qué manera vestiría a Ayuso

Este sábado, en una entrevista en El Español, Palomo Spain no ha dudado en hablar sobre algunos de nuestros rostros más populares. Y no todos han salido bien parados. La más criticada por el modista ha sido Isabel Díaz Ayuso. Preguntado sobre qué prenda le confeccionaría, el cordobés ha sido claro: “A Ayuso le cosería el traje de chulapa más rancio y antiguo que haya, de abueleta”. De esta manera, Palomo deja claro que su ideología política está en las antípodas de lo que representa la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Y asegura: “A mi generación España no le parece facha ni carca: tenemos un ADN único y estamos orgullosos de nuestra extravagancia y belleza”.