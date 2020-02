Pandemia sí, pero de infantilismo

Se define el infantilismo por la creencia de que poner un gorrito a un perro el día de su cumpleaños y sentarle delante de una tarta con velas —con la esperanza de que tosa, estornude o algo así, las apague y colgar el vídeo en las redes sociales— es la forma más sublime de sensibilidad y de altura moral que ha alcanzado el ser humano.

La Historia de la Humanidad, así, con mayúsculas, comienza con la llegada de Maialén, Ely, Nía y Flavio al mundo. Hasta entonces todo ha sido barbarie. Picasso, un carca peligroso. Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, no me suenan, pero con esos nombres fijo que no eran veganos. Ortega y Gasset, ¿en qué edición de Operación Triunfo participaron esos dos? Seguro que no eran tan especiales como yo.