Pandemia y pandemónium

Carlos R. Alvarez via Getty Images

Carlos R. Alvarez via Getty Images Pedro Sánchez, en el centro, durante el homenaje a las víctimas de la covid-19, acompañado de una enfermera y del hermano de una víctima.

Hoy es hoy, mañana será mañana, y es hoy cuando tengo la responsabilidad, no mañana si ya estoy ciega. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago

Con la fase de control ha llegado la ansiada libertad después de meses de confinamiento. Eso sí, con responsabilidad. Una responsabilidad que no es tan sólo individual con las medidas de higiene, mascarillas y distancia física, sino en particular, pero no solo, de los gobiernos autonómicos en el control de la pandemia, y más en concreto, en lo que atañe a la atención y el aislamiento de los casos detectados y el seguimiento, testeo y en su caso confinamiento de sus contactos.

Pero, como era previsible, con la libertad también ha llegado el incumplimiento y la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, el descontrol de brotes, la intervención y también la impotencia de algunos gobiernos de comunidades autónomas, la expectativa y la alarma de los sectores económicos y, de nuevo, el cruce de reproches con el Gobierno central. Otra vez.

Después del estado de alarma parecía que, con el fin del mando único, los gobiernos autonómicos de todos los colores abandonarían la lógica del agravio por unas competencias supuestamente perdidas y primaría la lógica de la cooperación y el cogobierno de la pandemia. Sobre todo después que las recientes elecciones hayan confirmado el respaldo a la colaboración y a la oposición moderada y, por contra, el fracaso de la estrategia de desestabilización de la derecha más dura.

Pero por ahora no ha sido así. Las CCAA se han encerrado en sí mismas, obsesionadas en demostrar su capacidad en solitario para cercenar los brotes. Mientras tanto, el Gobierno central ha ido sustituyendo el mando único del confinamiento por un ensayo de cogobierno de la desescalada, para ejercer ahora tan solo de gabinete experto, de registro parcial o de notario discreto de la dinámica de los rebrotes.

En todo caso, se ha demostrando con ello una flexibilidad en nuestro modelo autonómico, más allá de lo esperado, para adaptarse a las distintas fases de la lucha contra la pandemia.

Pero tampoco este papel secundario del Gobierno central ha servido para garantizar la necesaria cooperación y el cogobierno, como tampoco la tranquilidad, y mucho menos la unidad, para enfrentar los brotes en el complejo periodo de control de la pandemia.