El aplaudido 'sketch' de Pantomima Full sobre el 'realfooding': 10.000 'me gusta' en dos horas

Este viernes Twitter se ha inundado de comentarios del tipo “Caprichos de conejo” o “redada a las natillas”. Si no tienes ni idea de qué significan es que no has visto el último sketch de Pantomima Full.

En él Alberto Casado y Rober Bodegas se mofan del realfooding que defienden nutricionistas como el popular Carlos Ríos, y que consiste en comer “comida real” y evitar los ultraprocesados.