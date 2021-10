Parece que no está pendiente pero sí: la reacción de Alsina a lo que dijo Casado sobre Sánchez

Pablo Casado ha concedido una entrevista este lunes a Carlos Alsina en Más de uno, en Onda Cero. El periodista le ha preguntado al líder del Partido Popular por una actualidad política que ha pasado este fin de semana por Valencia, donde el PSOE ha celebrado su Congreso.

Casi al final de la entrevista, Latorre le ha preguntado a Casado por la Ley del Aborto y por si, cuando llegue al poder el PP, se plantea reformarla “diga lo que diga el dictamen del Tribunal Constitucional” como han señalado varios medios de comunicación en los últimos días.

“Ese mismo día ABC publicó que el PP no tocaría la Ley del Aborto incluso si la tumbara el TC. Ni El País ni el ABC están diciendo lo que yo dije públicamente ante 12.000 personas. Por cierto, esas sí que eran 12.000 porque se contaban las localidades no las que he escuchado que supuestamente metió Sánchez ayer en una zona en la que cabían la mitad de las que dijo que había metido”, una frase que ha pillado por sorpresa a Alsina, que no ha podido evitar hacer un gesto de sorpresa con la cara.

Ya para responder a la pregunta, Casado ha señalado que su partido “quiere hacer una política en positivo en las cuestiones morales que Sánchez ha planteado como hizo Zapatero: aborto, eutanasia y memoria histórica”.

Sobre qué significa lo de legislar en positivo ha explicado: “Medidas que no son penales, que no hablan de castigos, que hablan de incentivos. En el caso de la Memoria Histórica con la Ley de Concordia, que incorpora la búsqueda de seres queridos que siguen enterrados en cunetas y que sus familias quieren recuperarlos legítimamente y con ayudas públicas y acabar con la propaganda que divide a España”.

Y en el caso de la eutanasia, Casado apuesta por una Ley de Paliativos y en cuanto al aborto por una Ley de Maternidad con medidas fiscales para ayudar a las mujeres que decidan ser madres.

Puedes verlo en el 40:52.