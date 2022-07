Parecía que Feijóo iba a desearle suerte a Yolanda Díaz hasta que ha dicho esto

Tras recibir la pregunta, el líder de los populares ha rechistado varias veces para comenzar exponiendo que “se lo digo desde la más absoluta cordialidad, he perdido la cuenta de en cuantas formaciones políticas ha pasado la vicepresidenta del Gobierno”. A lo que ha añadido, “creo recordar que son tres o cuatro, por tanto no creo que sea muy novedoso que se incorpore a otra formación política nueva”.

Feijóo no se ha quedado ahí y ha continuado cargando contra el proyecto. “Lo que sí me parece un poco irónico es, en el momento de división que vive el Gobierno y en el momento de división que vive la izquierda, que el proyecto se llame Sumar”. Tras esta valoración, ha reconocido que “en todo caso, a mí no me corresponde ponerle el nombre, ni poner un nombre que significa lo contrario de lo que ocurre”.