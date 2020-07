Nada es fruto de la casualidad: por qué Ross salió con una profesora negra en 'Friends'

Hubo que esperar al capítulo 17 de la séptima temporada para que Friends contase por primera vez con un personaje negro, aunque fuese muy secundario. La actriz Gabrielle Union interpretó en el episodio El del vestido de boda barato a Kirsten, una joven con la que Ross ( David Schwimmer ) tuvo una cita que no terminó demasiado bien por la intervención de Joey ( Matt LeBlanc ).

Dos temporadas después apareció Charlie (Aisha Tyler), que —¡oh, sorpresa!— acabó saliendo con Ross. La actriz participó en nueve episodios, cuatro de la novena temporada y cinco de la décima, y lo que más le gustó fue interpretar a un personaje “inteligente, sexy y elevada” y no limitarse a “ser la chica negra” en un momento en que ya se criticaba la falta de diversidad en Friends, dijo en una entrevista con St Petersburg Times.

Sólo dos actrices negras en diez años de serie y las dos directamente relacionadas con Ross. ¿Casualidad? No. Como tampoco lo es que tuviese una novia oriental, Julie (Lauren Tom), en la temporada 2.

Es verdad que dado su historial de parejas , sus posibilidades de salir con chicas de otras razas fueron siempre superiores a las de Chandler ( Matthew Perry ). Sin embargo, no es por eso, sino por empeño del propio Schwimmer. “Era muy consciente de la falta de diversidad [de la serie] e hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color”, explicó a principios de año en una entrevista en The Guardian.

“Se veía mal que no hubiese suficiente representación en la serie”, ha añadido al ser preguntado por el tema en ET Online. En esta segunda entrevista, publicada el miércoles 8 de julio, se ha mostrado satisfecho con la forma en que Friends retrató las relaciones homosexuales en un momento en que eran tabú en televisión. “En el capítulo piloto, mi esposa me dejaba por otra mujer. La forma en que se retrataba el matrimonio homosexual y cómo Carol y yo hicimos funcionar la familia fue genial”, ha dicho.