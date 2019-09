"Paripé ridículo": el cambio de 'MasterChef Celebrity 4' que no convence a la audiencia

Arrancó MasterChef Celebrity 4. Primer minuto y primera hornada de críticas por el sorprendente comienzo de la nueva temporada del talent culinario para famosos de TVE que no ha convencido a casi nadie.

En esta edición el jurado ha decidido gastar una broma a los concursantes. A pesar de que ya son fijos, han querido hacerles pasar por un falso casting de selección.

Pepe, Jordi y Samantha no se han ahorrado críticas y hasta alguna rotura de platos en la mesa a la hora de valorar las primeras creaciones de los populares aspirantes a cocineros. Las caras de El Sevilla, Ana Obregón, Elena Furiase, Yolanda Ramos o los Chunguitos, entre otros, han sido un poema.

Este inicio, un pretendido toque de humor al espacio, no ha sido muy bien recibido por los seguidores del programa, que lo han calificado como una pérdida de tiempo y hasta una falta de respeto (quizás alguno no haya entendido que sea una broma).

En lo que sí hay clara mayoría es en señalar lo impostado de las actuaciones, que muchos aseguran no creerse: ”¿Nos están haciendo creer que no están actuando? Porque son muy falsos”. “Estos comienzos tan sobreactuados me causan cierta vergüenza ajena”.