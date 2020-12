París bien vale una multa

La perversidad del modelo androcéntrico no tiene límites, y la inocencia de muchas de las políticas de igualdad tampoco.

El Ayuntamiento de París ha sido multado con 90.000 euros por tener contratadas a un “exceso de mujeres”, concretamente a once respecto a cinco hombres, lo cual hace que representen el 69% de los cargos. El mismo machismo que durante siglos no ha tenido ninguna consideración y no dejaba que las mujeres ocuparan puestos de responsabilidad y representación, de hecho durante muchos años ni siquiera permitió que fueran a la escuela ni a la universidad, y tampoco que ejercieran los mínimos derechos ciudadanos en democracia a través del voto, ahora se queja de que haya muchas mujeres y no duda en utilizar las leyes que tanto critican y no aplican, como son las leyes de Igualdad que establecen una representación mínima del 40% para cada uno de los sexos, a la hora de multar al consistorio de París.

Porque nos debemos de olvidar, por ejemplo, que el primer Gobierno de Rajoy tenía un “exceso de hombres”, concretamente eran nueve ministros y cinco ministras, que representaban el 35,7% sin contar al Presidente, porque si lo contamos también a él, el porcentaje de mujeres en el Gobierno era del 33,3%. La Ley de Igualdad de 2007, vigente en 2011, exigía un mínimo del 40% que no se aplicó y que tampoco supuso ninguna multa o sanción. Todo lo contrario.

En París no han mirado la valía de esas mujeres “en exceso” ni tampoco si había hombres con su formación para desarrollar esas responsabilidades. De hecho, es imposible que se planteen esas cuestiones cuando ya les parece mal que ocupen un 40%, y ahí se utiliza toda su argumentación para hacer justo lo contrario, y generar la duda sobre la capacidad de las mujeres al decir que están ahí por ser cuota, no por ser válidas para el cargo.