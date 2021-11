De una loca lista de bodas a 10 cambios de vestido: así fue la extravagante boda de Paris Hilton

Taylor Hill via Getty Images

Taylor Hill via Getty Images

El evento, como cualquiera relacionado con el imperio Hilton, no será un enlace cualquiera sino que aspira a ser una de las bodas del año y una de las más caras de la historia. Este jueves se iniciaron los fastos con una recepción y una ceremonia religiosa, aunque la celebración se prolongará durante más de 72 horas en la que habrá hasta una fiesta de disfraces de temática neón.

Uno de los detalles más esperados del enlace era el vestido de Hilton, o más bien el primero de ellos ya que lucirá hasta 10 looks, y por fin la millonaria socialité compartió en redes sociales el que llevó en la ceremonia religiosa, firmado por Oscar de la Renta.

Muchos de los detalles del enlace han sido guardados con sumo secreto tanto por familiares como por amigos e invitados. ¿El motivo? No es otro que Paris in love , el reality de su boda y su amor con su pareja Carter Reum que ha lanzado y que está grabando durante su enlace. El documental se estrenó anoche en Peacock, Estados Unidos, por lo que hasta momentos antes los detalles fueron cambiando.

Quién es Carter Reum

No solo Hilton es la multimillonaria de esta relación. Reum es conocido como uno de los millonarios de Hollywood, su fortuna podría estimarse entre los 35 o 40 millones de dólares, mientras que la de Hilton se sitúa en torno a los 300. Hijo de Robert Reum, su padre fue director ejecutivo de Amsted Industries, una de las empresas más grandes de Estados Unidos.

En 2018 lanzó un libro junto a su hermano, Courtney Reum, llamado Shortcut your startup: Diez formas de acelerar el éxito empresarial, donde recogía las experiencias familiares para animar a los emprendedores.

Para entonces, ya conocía a Hilton —con la que se encontró por primera vez en 2006— pero no habían iniciado su noviazgo. No fue hasta Acción de Gracias de 2019 cuando iniciaron su relación tras reencontrarse. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti. Siempre estaré tan agradecida de haber ido a los Hamptons por el día de Acción de Gracias. Sé que todo esto sucedió por una razón”, declaraba Hilton en una de sus publicaciones de Instagram.

La pareja se comprometió el 14 de febrero de 2020 coincidiendo con el romántico Día de San Valentín. Un momento, por supuesto, inmortalizado por el documental que muestra su amor. “Me encanta todo lo que tiene que ver con Carter, y ha cambiado mi vida de muchas maneras hermosas. Su amor me ha convertido en la mujer que sé que estoy destinada a ser. Nuestros sentimientos son intensos e increíbles, y nunca me he sentido más viva”, dijo en las imágenes.