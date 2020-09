Paris Hilton denuncia haber sufrido abusos de sus ex novios: "Fui estrangulada"

Tibrina Hobson via Getty Images

Antes de ser la celebrity y heredera más famosa y controvertida de la farándula, Paris Hilton pasó por una traumática infancia que se ha atrevido a contar en su documental This is Paris, que se estrenará en YouTube el 14 de septiembre.

“Siempre he sido una persona muy tímida. Ser yo misma fue una experiencia completamente diferente, pero también terapéutica de alguna forma. Aprendí mucho sobre mí misma. No tenía ni idea de por qué soy como soy y ahora me entiendo mucho más”, dijo la DJ en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live! el pasado mes de agosto.

Pero esta experiencia, centrada en su paso por un internado en Utah (EEUU), no ha sido lo único con respecto a lo que se ha sincerado la heredera del imperio Hilton. Paris también ha hablado en una entrevista en la revista People con motivo del lanzamiento del documental de las relaciones tóxicas que ha tenido con cinco de sus ex parejas, quienes llegaron incluso a maltratarla física y emocionalmente.

“Fui estrangulada, me golpeaban, me agarraron con mucha agresividad. Aguanté cosas que nadie debería aguantar”, señala la celebrity, quien destaca que ahora se da cuenta de comportamientos que entonces veía normales.

“Todos ellos parecían ser buenos hombres pero con el tiempo mostraban quiénes eran verdaderamente”, señala. “Se llenaban de celos, o se ponían a la defensiva o trataban de controlarme. Y llegaba un momento en el que se volvían física, verbal y emocionalmente abusivos”, explica.

Estas relaciones con sus exparejas la marcaron para el resto de su vida ya que confiesa que “no entendía lo que era el amor”. “Pensaba que, al volverse tan locos, se estaban enamorando de mí. Si me pongo a mirar hacia atrás, no puedo creer que dejara que esa gente me tratara de esa forma”, admite.

A pesar de las malas experiencias del pasado, Hilton deja claro que “ha aprendido mucho” y que actualmente vive una buena relación con el empresario Carter Reum. “Me siento segura con él. Antes no creo que estuviera realmente lista para una buena relación. Estoy muy agradecida de haber encontrado mi pareja perfecta”, añade.