Paris Hilton revela su traumática infancia en un documental: "Nunca he hablado de ello"

“Nadie sabe realmente quién soy”. Así de claro lo ha dejado la famosa heredera Paris Hilton en el programa Jimmy Kimmel Live! esta semana, en el que ha anunciado el rodaje de un documental sobre su traumática infancia: “Nunca he hablado de ello con nadie. Todavía tengo pesadillas al respecto”.

La celebrity no ha entrado en detalles, sin embargo la revista People se ha tirado a la piscina e indica que Paris Hilton habría sufrido abuso mental durante su adolescencia, cuando estudiaba en un internado de Utah (Colorado, Estados Unidos).

“Siempre he sido una persona muy tímida. Ser yo misma fue una experiencia completamente diferente, pero también terapéutica de alguna forma. Aprendí mucho sobre mí misma. No tenía ni idea de por qué soy como soy y ahora me entiendo mucho más”, ha reflexionado la DJ en el programa de televisión, acerca de cómo fue el rodaje del documental.