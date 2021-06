El Partido Popular 'indulta' a Cospedal y no le abre expediente por su imputación en la 'Kitchen'

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

El Comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por Andrea Levy, ha acordado no abrir expediente informativo a María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen, porque “la presunta conducta no resulta del ejercicio de un cargo público o representativo”.

Los populares han informado de la resolución adoptada en la reunión de este órgano del partido para analizar la situación de la ex secretaria general, que, al igual que su marido, Ignacio López del Hierro, han sido imputados por el juez del caso Kitchen sobre el espionaje al extesorero Luis Bárcenas en 2013.

Recientemente, el presidente del partido, Pablo Casado, rechazó hablar de la cuestión entre abucheos de militantes del PP contra la prensa por formular la pregunta. Casado defendió su negativa en que ·“hace cuatro meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar”

Cospedal y su marido, al juzgado a finales de junio

Cospedal y López del Hierro han sido imputados por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, al tiempo que han sido emplazados a declarar los próximos días 29 y 30 de junio, respectivamente.

El Comité de Derechos y Garantías entiende que será el juzgado encargado de la instrucción -el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido en un ilícito penal o no.

Lo basa en el artículo 22.1 de los estatutos del partido y en el 19.2, que establecen los plazos de prescripción de las supuestas infracciones cometidas por un afiliado.