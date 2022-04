La ‘preparty’ del PP: “Después de lo malo, estamos contentísimos”

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

SEVILLA- “Tengo la sensación de que fuera sábado”. Esto confesaba a media mañana Cuca Gamarra en la entrada del cónclave del PP. Todavía no había llegado el futuro jefe (sólo le quedan 24 horas oficialmente para serlo). Algunos aplausos, selfies. Y la riojana encara la enorme rampa de acceso del palacio de congresos de Sevilla hacia la calle (Fibes, apréndanlo, no sean centralistas a lo Ifema). Se cruza, de repente, con Alfonso Alonso. Se funden en un gran abrazo. Ay, esto no pasaba en tiempos de Pablo Casado.