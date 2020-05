Qué opina cada partido de la prórroga del estado de alarma

Ábalos ha señalado en la rueda de prensa desde Moncloa que “nos da igual que el PP se abstenga o vote no, seria tanto como no asumir su responsabilidad. Una abstención no es apoyar, equivale a un ’no”.

ERC se pasa al ‘no’: “Una excusa para centralizar competencias”

La formación republicana, habitual en la abstención crítica al Ejecutivo, ha cambiado su posición y votará ‘no’. ’

En un comunicado ha confirmado el cambio de posición del grupo parlmentario tras haberse abstenido en las ocasiones precedentes.

“El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error. Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma”.